Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 4,5%

В Азербайджане в июле 2021 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9% против дефляции в июне на уровне 0,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в июле 2021 года составила 0,9%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в июле повысились на 0,3%, на непродовольственные товары - выросли на 0,2%, услуги подорожали на 2,1%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля 2021 года составила 4,5% (на конец июня 2021 года - 4,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 5,1%, по непродовольственным товарам - 4,1%, услугам - 3,9%.

Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 3% против 2,8% в 2020 году.

Х.Насирзаде