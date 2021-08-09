Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-июне сократились на 6%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-июнь 2021 года составил 20 млн 325,2 тыс. тонн, что на 6,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Спад грузоперевозок объясняется ограничениями из-за пандемии COVID-19.

По данным Госкомстата, за отчетный период 6 млн 598,6 тыс. тонн или 32,5% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост на 1,3% - ИФ), 11 млн 407 тыс. тонн или 56,1% - автомобильный (спад на 9,4%), 2 млн 319,6 тыс. тонн или 11,4% - морской транспорт (спад на 10,1%).

Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 22,9% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 4 млн 652,6 тыс. тонн (рост на 7,4% - ИФ).

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Б.Рустамбеков