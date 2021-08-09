Цены на нефть теряют более 3,5%, Brent - $68,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно снижаются на торгах в понедельник, опускаясь более чем на 3,5%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 составляет $68,19 за баррель, что на $2,51 (3,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $65,81 за баррель, что на $2,47 (3,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам торгов фьючерсы на обе марки могут опуститься до минимальных уровней примерно за два с половиной месяца, пишет The Wall Street Journal.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.