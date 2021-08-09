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Происшествия 09.08.2021 16:11

В Азербайджане в I полугодии в ДТП погибли 290 человек

В Азербайджане в январе-июне 2021 года зафиксировано 756 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 290 человек, сообщает Госкомстат.

"В январе-июне 2021 года произошло 756 ДТП или на 0,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, количество пострадавших в результате этих случаев снизилось на 3,7% и составило 988 человек. 290 из них погибли, 698 получили ранения", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что 81,7% погибших и 71,3% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За первое полугодие текущего года произошло 11 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 5 человек погибли и 10 получили травмы. 81,8% ДТП совершили водители легковых автомобилей.

За отчетный период 40,2% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.

"40,2% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,1% - с участием нескольких транспортных средств, 21,7% - с участием одного транспортного средства", - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 43,5% происшествий произошло днем, 38,1% - ночью, 18,4% - в сумерках, 29,5% - на выходных днях.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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