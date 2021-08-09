В Азербайджане в I полугодии в ДТП погибли 290 человек

В Азербайджане в январе-июне 2021 года зафиксировано 756 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 290 человек, сообщает Госкомстат.
"В январе-июне 2021 года произошло 756 ДТП или на 0,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, количество пострадавших в результате этих случаев снизилось на 3,7% и составило 988 человек. 290 из них погибли, 698 получили ранения", - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что 81,7% погибших и 71,3% пострадавших в результате ДТП - мужчины.
За первое полугодие текущего года произошло 11 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 5 человек погибли и 10 получили травмы. 81,8% ДТП совершили водители легковых автомобилей.
За отчетный период 40,2% ДТП связаны со сбитыми пешеходами.
"40,2% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,1% - с участием нескольких транспортных средств, 21,7% - с участием одного транспортного средства", - подчеркивает ведомство.
Согласно статданным, 43,5% происшествий произошло днем, 38,1% - ночью, 18,4% - в сумерках, 29,5% - на выходных днях.
Х.Насирзаде
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