Лондон вводит санкции в отношении белорусского калия, нефтепродуктов

Британское правительство объявило в понедельник о решении ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности, эти меры затрагивают белорусский калий и нефтепродукты.

"Пакет санкций предусматривает меры в сфере авиации, чтобы белорусские авиакомпании не могли ни использовать британское воздушное пространство, ни приземляться в британских аэропортах. Запрещается оказывать техническое содействие при обслуживании люксовых самолетом президента Лукашенко", - говорится в сообщении правительства.

В нем также говорится о "торговых мерах, направленных на калий, нефтепродукты. Также речь идет об отслеживании и перехвате товаров и технологий, которые используются для производства сигарет, о технологиях и товарах двойного назначения".

В Лондоне также будут препятствовать предоставлению страховых услуг белорусским госструктурам и ужесточат оружейное эмбарго. Ограничительные меры коснутся и некоторых аспектов государственных банков Белоруссии.