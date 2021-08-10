Наследник Samsung Ли Джэён будет освобожден из заключения досрочно, выйдет на свободу в пятницу

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) досрочно выйдет из тюрьмы, где в данный момент отбывает срок по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.
"Наследник Samsung" оказался в списке заключенных, рекомендованных в понедельник к условно-досрочному освобождению комитетом южнокорейского Минюста, пишет газета The Wall Street Journal. Ли Джэён, как ожидается, выйдет на свободу уже в пятницу.
Среди факторов, повлиявших на решение об условно-досрочном освобождении Ли Джэёна, в Минюсте назвали "экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с затяжной пандемией COVID-19".
Как сообщалось, в январе текущего года суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. В том же месяце Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный приговор для Пак Кын Хе по делу о коррупции.
В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли Джэёна, внука основателя Samsung, виновным в хищении средств, а также в даче взяток и ложных показаний, и приговорил его к 5-летнему сроку заключения. Он провел год в заключении, однако Высокий суд Сеула сократил ему срок заключения до 2,5 лет, а также отложил на 4 года приведение приговора в исполнение, и в феврале 2018 года Ли Джэён вышел на свободу.
В 2019 году Верховный суд потребовал повторного рассмотрения этого дела, итогом которого стало принятое в январе 2021 года решение.
Пока неясно, сможет ли 53-летний Ли Джэён вернуться к непосредственной работе в Samsung. В соответствии с южнокорейским законодательством, для людей, совершивших экономические преступления, действует 5-летний запрет на профессию, а для условно-досрочно освободившихся существуют ограничения на зарубежные поездки.
Samsung оставалась без ключевого руководителя уже второй раз за последние четыре года. Ли Джэён являлся фактическим главой конгломерата с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени стать главой Samsung официально.
Samsung представляет собой конгломерат, который объединяет в себе десятки разных компаний, включая компанию сферы страхования жизни, владельца тематических парков, биофармацевтический бизнес, а также Samsung Electronics Co., крупнейшего в мире производителя смартфонов и чипов памяти. Для принятия ключевых решений в каждом из подразделений необходимо одобрение Ли Джэёна.
Акции Samsung Electronics подешевели на 3,4% по итогам торгов в Сеуле в понедельник. Их стоимость выросла на 36% за последние 12 месяцев.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана
Азербайджан начал экспорт электроэнергии в Болгарию, готов к расширению энергосотрудничества - Алиев
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Бельгии
Нефть дорожает после падения накануне, Brent - $69,4 за баррель
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю
VW столкнулся с трудностями в проекте собственных аккумуляторов для электрокаров
Девять пациентов умерли во Владикавказе из-за перебоя с подачей кислорода
YouTube-канал VMedia, разоблачающий мегафейки армянской пропаганды, выпустил новый ролик – на этот раз о фейках, которые озвучил экс-президент Армении Кочарян
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 9 человек
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог