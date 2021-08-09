В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 9 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 101 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 352,926 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 220 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 72 человека.

От COVID-19 вылечились 335,336 тыс. человек (+311 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 518 человек.

За сутки медики провели тестов 6,947 тыс. тестов на коронавирус против 9,578 тыс. накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 123,715 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде