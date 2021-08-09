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Дальнее зарубежье 09.08.2021 17:20

Поджигатель собора в Нанте убил католического священника

Во Франции убит католический священник Оливье Мэр, в убийстве признался руандиец - поджигатель собора в Нанте в 2020 году, сообщили в понедельник французские СМИ со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

Преступление совершено на западе страны в коммуне Мортань-сюр-Севр, в департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). По данным СМИ, подозреваемый сам явился в жандармерию с признанием об убийстве священника, у которого он жил.

"Моя полная поддержка католикам нашей страны в связи с драматичным убийством священника в Вандее. Я выезжаю на место", - написал в твиттере министр внутренних дел.

Руандиец католического вероисповедания 18 июля 2020 года совершил в Нанте поджог кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века и находился под полицейским контролем. Тем не менее он не был отвергнут католическим сообществом Мортань-сюр-Севр, приютившим его.

Как сообщает газета "Фигаро", на данном этапе следствие считает приоритетной версию психического отклонения у убийцы.

Утром 18 июля 2020 года более сотни пожарных были направлены тушить крупный пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвинение в поджоге было предъявлено руандийскому просителю убежища. Он был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым. В ходе дознания руандиец, добровольно помогавший в приходе, дал признательные показания судебному следователю о том, что разжег огонь в трех местах собора - на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье выразил в твиттере свое негодование тем, что, несмотря на первое преступление, руандиец до сих пор оставался во Франции.

"Этот человек никогда не должен был бы въехать во Францию и тем более не должен был оставаться в ней после пожара в соборе Нанта. Это даже не юридический вопрос. Это вопрос здравого смысла. У нас на глазах пример последствий нашей позорной робости и слепоты", - написал Вокье.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]