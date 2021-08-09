Поджигатель собора в Нанте убил католического священника

Во Франции убит католический священник Оливье Мэр, в убийстве признался руандиец - поджигатель собора в Нанте в 2020 году, сообщили в понедельник французские СМИ со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.
Преступление совершено на западе страны в коммуне Мортань-сюр-Севр, в департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). По данным СМИ, подозреваемый сам явился в жандармерию с признанием об убийстве священника, у которого он жил.
"Моя полная поддержка католикам нашей страны в связи с драматичным убийством священника в Вандее. Я выезжаю на место", - написал в твиттере министр внутренних дел.
Руандиец католического вероисповедания 18 июля 2020 года совершил в Нанте поджог кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века и находился под полицейским контролем. Тем не менее он не был отвергнут католическим сообществом Мортань-сюр-Севр, приютившим его.
Как сообщает газета "Фигаро", на данном этапе следствие считает приоритетной версию психического отклонения у убийцы.
Утром 18 июля 2020 года более сотни пожарных были направлены тушить крупный пожар в соборе святых Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.
С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.
Обвинение в поджоге было предъявлено руандийскому просителю убежища. Он был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым. В ходе дознания руандиец, добровольно помогавший в приходе, дал признательные показания судебному следователю о том, что разжег огонь в трех местах собора - на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.
Председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье выразил в твиттере свое негодование тем, что, несмотря на первое преступление, руандиец до сих пор оставался во Франции.
"Этот человек никогда не должен был бы въехать во Францию и тем более не должен был оставаться в ней после пожара в соборе Нанта. Это даже не юридический вопрос. Это вопрос здравого смысла. У нас на глазах пример последствий нашей позорной робости и слепоты", - написал Вокье.
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Бельгии
Генсек ОДКБ: Возможности урегулирования пограничных противоречий между Армений и Азербайджаном политико-дипломатичными мерами не исчерпаны
Президент Алиев снял с должности главу Садаракского района НАР
Путин поручил правительству принять меры по увеличению ввоза в РФ сельхозпродукции из стран СНГ
ЛУКОЙЛ 27 августа опубликует МСФО за II квартал
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались 9 человек
В Азербайджане в I полугодии в ДТП погибли 290 человек
Агентство DOST направит около 135 тыс. манатов на проектирование центра в Гяндже
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог