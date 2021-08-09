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СНГ 09.08.2021 18:01

Путин инициирует создание в системе ООН специальной структуры по борьбе с морским пиратством

Президент РФ Владимир Путин предлагает создать специальную структуру в рамках ООН по проблематике борьбы с морской преступностью в разных регионах.

"Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе на морских пространствах", - сказал Путин, выступая посредством видеотрансляции в дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества".

По мнению президента РФ, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.

"В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес", - сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение.

Как одна из ведущих морских держав, отметил президент, Россия много делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности.

"Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана и, конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике - в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников", - отметил Путин.

При этом он обратил внимание на то, что некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. "Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - отметил российский президент.

Завершая выступление, Путин подтвердил, что Россия привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех ее формах и проявлениях, и выразил готовность и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия в данной сфере.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]