Российские военные будут размещены в Белоруссии в случае угрозы войны - Лукашенко

Подразделения Вооруженных Сил России будут размещены в Белоруссии в случае угрозы "новой мировой войны", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник.

"Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы РФ будут размещены, если нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Вот и все", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что со стороны Запада часто звучат опасения по поводу возможного размещения российских военных в Белоруссии.

"Вы чего паритесь, что у нас будет размещена российская база? Если она будет. Она здесь не нужна, и мы с президентом (России) давно определились... Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская или российская будет база, или украинская. Вы сначала у себя разберитесь", - сказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что сейчас России тратить деньги и создавать в Белоруссии военные базы нет смысла.

"Я бы был заинтересован, чтобы здесь были размещены какие-то серьёзные ракетные установки. Но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести - прямо в огород натовцев. Потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки. Они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - отметил Лукашенко.

По словам президента, и российские самолёты переносить на территорию Беларуси нет смысла.

"Время полёта - 3 минуты до Минска с территории России. Какой смысл тратиться? Мы с Путиным обсуждали... Это его были слова: "Слушай, чего ты переживаешь? Какой смысл здесь создавать военно-воздушную базу, если 10 минут от Москвы подлета военного самолёта?", - сказал он.

Лукашенко напомнил и об учениях "Запад-2021".

"Мы демонстрируем, что мы вместе будем в случае, не дай бог, (необходимости) чего защищать. У нас есть совместные планы действий на этот случай. Беларусь для России не чужая земля", - подчеркнул он.