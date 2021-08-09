Российские военные будут размещены в Белоруссии в случае угрозы войны - Лукашенко

Подразделения Вооруженных Сил России будут размещены в Белоруссии в случае угрозы "новой мировой войны", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник.
"Если будет нужно, то тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы РФ будут размещены, если нужно. В случае опасности развязывания новой мировой войны. Вот и все", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что со стороны Запада часто звучат опасения по поводу возможного размещения российских военных в Белоруссии.
"Вы чего паритесь, что у нас будет размещена российская база? Если она будет. Она здесь не нужна, и мы с президентом (России) давно определились... Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская или российская будет база, или украинская. Вы сначала у себя разберитесь", - сказал президент.
При этом Лукашенко отметил, что сейчас России тратить деньги и создавать в Белоруссии военные базы нет смысла.
"Я бы был заинтересован, чтобы здесь были размещены какие-то серьёзные ракетные установки. Но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести - прямо в огород натовцев. Потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки. Они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - отметил Лукашенко.
По словам президента, и российские самолёты переносить на территорию Беларуси нет смысла.
"Время полёта - 3 минуты до Минска с территории России. Какой смысл тратиться? Мы с Путиным обсуждали... Это его были слова: "Слушай, чего ты переживаешь? Какой смысл здесь создавать военно-воздушную базу, если 10 минут от Москвы подлета военного самолёта?", - сказал он.
Лукашенко напомнил и об учениях "Запад-2021".
"Мы демонстрируем, что мы вместе будем в случае, не дай бог, (необходимости) чего защищать. У нас есть совместные планы действий на этот случай. Беларусь для России не чужая земля", - подчеркнул он.
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