Белоруссия ведет переговоры с Россией о покупке С-400 - Лукашенко

Белоруссия заинтересована в покупке российской зенитной ракетной системы С-400 и рассчитывает на положительное решение руководства России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Такой вопрос (о покупке С-400 - ИФ) поставлен перед президентом России - о том, чтобы по сходной цене, за кредит - потому что таких денег у нас сейчас нет. Но мы ведем с ним (с президентом РФ - ИФ) диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь", - сообщил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в понедельник.
"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - добавил он.
По словам Лукашенко, для покупки ЗРС С-400 и другого современного вооружения РФ могут быть использованы средства российского госкредита, который ранее был выдан на строительство БелАЭС. "Мы сэкономили на атомной станции приличные деньги. А было обещание Путина: вот кредит на АЭС $10 млрд - сколько сэкономишь - на другие проекты", - рассказал глава государства.
"Вот я хочу за сэкономленные деньги построить азотный комбинат и еще примерно 2 млрд кубометров природного газа дополнительно переработаем. Останется от $300 млн до $500 млн - приличное количество, направим за закупку военно-технического оборудования, в том числе комплексов С-400", - сообщил он.
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