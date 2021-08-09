Талибы контролируют 65% таможен Афганистана, доходы отправляют в Пакистан, заявляют в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" присваивает большую часть доходов от деятельности таможен в Афганистане, заявили афганские парламентарии.
"Талибы захватили порядка 65% всех таможен страны", - сообщил депутат нижней палаты афганского парламента Мир Афган Сафи, которого цитируют в понедельник местные СМИ.
По его словам, "парламентарии неоднократно призывали правительство провести операции и восстановить контроль над погранпереходами, но до сих правительство не предприняло никаких шагов".
"Талибан" в последнее время захватил большинство погранпереходов на севере страны. К сожалению, талибы присваивают себе правительственные доходы и переправляют их в Пакистан" - приводят СМИ слова депутата Абдулы Сатара Хусайни.
Воспользовавшись уходом иностранных войск из Афганистана и затянувшейся паузой в межафганских переговорах, талибы развернули наступление на позиции правительственных войск, взяв под контроль, по некоторым оценкам, до 70% территории страны.
С недавних пор радикальное движение начало операцию по захвату административных центров провинций. К настоящему времени боевики контролируют уже шесть провинциальных центров Афганистана.
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