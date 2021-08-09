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Дальнее зарубежье 09.08.2021 20:03

Талибы контролируют 65% таможен Афганистана, доходы отправляют в Пакистан, заявляют в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" присваивает большую часть доходов от деятельности таможен в Афганистане, заявили афганские парламентарии.

"Талибы захватили порядка 65% всех таможен страны", - сообщил депутат нижней палаты афганского парламента Мир Афган Сафи, которого цитируют в понедельник местные СМИ.

По его словам, "парламентарии неоднократно призывали правительство провести операции и восстановить контроль над погранпереходами, но до сих правительство не предприняло никаких шагов".

"Талибан" в последнее время захватил большинство погранпереходов на севере страны. К сожалению, талибы присваивают себе правительственные доходы и переправляют их в Пакистан" - приводят СМИ слова депутата Абдулы Сатара Хусайни.

Воспользовавшись уходом иностранных войск из Афганистана и затянувшейся паузой в межафганских переговорах, талибы развернули наступление на позиции правительственных войск, взяв под контроль, по некоторым оценкам, до 70% территории страны.

С недавних пор радикальное движение начало операцию по захвату административных центров провинций. К настоящему времени боевики контролируют уже шесть провинциальных центров Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОГРАНПЕРЕХОДЫ, ТАЛИБЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]