Талибы контролируют 65% таможен Афганистана, доходы отправляют в Пакистан, заявляют в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" присваивает большую часть доходов от деятельности таможен в Афганистане, заявили афганские парламентарии.

"Талибы захватили порядка 65% всех таможен страны", - сообщил депутат нижней палаты афганского парламента Мир Афган Сафи, которого цитируют в понедельник местные СМИ.

По его словам, "парламентарии неоднократно призывали правительство провести операции и восстановить контроль над погранпереходами, но до сих правительство не предприняло никаких шагов".

"Талибан" в последнее время захватил большинство погранпереходов на севере страны. К сожалению, талибы присваивают себе правительственные доходы и переправляют их в Пакистан" - приводят СМИ слова депутата Абдулы Сатара Хусайни.

Воспользовавшись уходом иностранных войск из Афганистана и затянувшейся паузой в межафганских переговорах, талибы развернули наступление на позиции правительственных войск, взяв под контроль, по некоторым оценкам, до 70% территории страны.

С недавних пор радикальное движение начало операцию по захвату административных центров провинций. К настоящему времени боевики контролируют уже шесть провинциальных центров Афганистана.