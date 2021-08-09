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СНГ 09.08.2021 17:41

США решили ввести санкции против трех структур РФ

Власти США приняли решение включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе трех из РФ, говорится в документе Госдепартамента США.

Речь идет об Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также обо всех их правопреемниках, подразделениях и подконтрольных структурах.

Окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается во вторник 10 августа.

В частности, всем органам федеральной власти США запрещено приобретать какие-либо товары или услуги у данных структур, оказывать им помощь, продавать им товары оборонного значения и оказывать прочие услуги в подобной сфере, а также ограничить выдачу лицензий на поставку этим организациям товаров, подпадающих под регулирование американскими властями.

Указано, что эти меры должны действовать с момента введения в течение двух лет, за исключением случаев, определенных госсекретарем США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]