США решили ввести санкции против трех структур РФ

Власти США приняли решение включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе трех из РФ, говорится в документе Госдепартамента США.

Речь идет об Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также обо всех их правопреемниках, подразделениях и подконтрольных структурах.

Окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается во вторник 10 августа.

В частности, всем органам федеральной власти США запрещено приобретать какие-либо товары или услуги у данных структур, оказывать им помощь, продавать им товары оборонного значения и оказывать прочие услуги в подобной сфере, а также ограничить выдачу лицензий на поставку этим организациям товаров, подпадающих под регулирование американскими властями.

Указано, что эти меры должны действовать с момента введения в течение двух лет, за исключением случаев, определенных госсекретарем США.