Афганистан погружается в хаос, есть опасность массового наплыва беженцев на территорию Таджикистана - генсек ОДКБ

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил о риске наплыва беженцев в Таджикистан из-за ситуации в Афганистане.

"После вывода войск США и их союзников из Афганистана обстановке в этой стране существенно обострилась, страна все больше погружается в хаос, может возникнуть опасность массового наплыва беженцев на территорию соседнего Таджикистана и проникновения туда формирований международных террористических организаций", - сказал Зась в ходе визита в Армению. Его слова привели в пресс-службе ОДКБ.

Зась отметил, что в ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе.

В Армении Зась обсудил с министром обороны республики Аршаком Карапетянгм запланированные в 2021 году учения Коллективных сил ОДКБ, которые пройдут в октябре-ноябре в Таджикистане и в России.