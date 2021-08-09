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ТЭК 09.08.2021 20:17

Нефть немного замедлила падение, Brent торгуется на уровне $68,93 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник после сокращения по итогам предыдущей недели, но к вечеру темпы их падения несколько замедлились.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 составляет $68,93 за баррель, что на $1,77 (2,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $66,45 за баррель, что на $1,83 (2,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Обе марки могут завершить торги на минимальных уровнях примерно за два с половиной месяца, пишет The Wall Street Journal.

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]