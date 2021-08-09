Нефть немного замедлила падение, Brent торгуется на уровне $68,93 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник после сокращения по итогам предыдущей недели, но к вечеру темпы их падения несколько замедлились.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 составляет $68,93 за баррель, что на $1,77 (2,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $66,45 за баррель, что на $1,83 (2,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Обе марки могут завершить торги на минимальных уровнях примерно за два с половиной месяца, пишет The Wall Street Journal.
По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.
Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.
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