Азербайджан начал экспорт электроэнергии в Болгарию, готов к расширению энергосотрудничества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор со своим болгарским коллегой Руменом Радевым.
«Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем партнерства между двумя странами и обсудили перспективы развития азербайджано-болгарских отношений, в том числе сотрудничество в сфере энергетики», - сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе беседы президенты обменялись мнениями по вопросам экспорта азербайджанского природного газа в Болгарию и строительства интерконнектора Греция-Болгария.
«Президент Алиев заявил, что Азербайджан начал экспорт в Болгарию не только природного газа, но и электроэнергии, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетической сфере», - говорится в сообщении.
Радев, в свою очередь, подчеркнул важность созданных в Азербайджане центров социальных инноваций и выразил интерес к опыту страны в этой области.
«Радев также пригласил Алиева посетить Болгарию. Алиев, выразив благодарность за приглашение, заявил, что визит состоится в подходящее время», - отмечается в сообщении.
Поставки азербайджанского газа по TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров.
Азербайджан в 2021 году планирует поставить в Европу 5-5,5 млрд кубометров газа.
Н.Аббасова
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