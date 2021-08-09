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СНГ 09.08.2021 21:00

Минфин США ввел новые санкции против Беларуси, под ограничения попали более 40 физлиц и структур

Вашингтон в понедельник ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, имеющих отношение, по мнению США, к подавлению в Беларусь мирных протестов, а также получающих выгоду от белорусских властей.

"Лица, включенные сегодня в санкционный список, вовлечены в продолжительное насильственное подавление мирных протестов, а также связаны с инцидентом с лайнером Ryanair 23 мая 2021 года или получили выгоду от белорусского режима за счет белорусского народа", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

В документе говорится, что под санкции попали 27 физических и 17 юридических лиц. Среди них, в частности, Белорусский олимпийский комитет и Следственный комитет республики.

Кроме того, санкции ввели в отношении белорусского бизнесмена Алексея Олексина, "который получает выгоду от тесных отношений с (президентом Беларусь Александром - ИФ) Лукашенко и членами его семьи". Также санкции затронули компании, которыми ранее владел Олексин, в частности, табачную фабрику ООО "Интер Тобакко" и компании СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" и "Белнефтегаз". В пресс-релизе Олексин назван источником поступления средств от табачной индустрии для белорусских властей.

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Тэги: США, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]