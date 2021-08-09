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СНГ 09.08.2021 22:25

Лукашенко называет позором непредоставление МВФ кредита Беларуси на борьбу с пандемией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил позицию МВФ, не выделившего республике кредит почти в миллиард долларов на борьбу с коронавирусом.

"Позор! По старой накатанной схеме, по инерции выделили этот миллиард долларов на лечение людей. Чтоб поддержать людей. Выделили, а потом наложили лапы - не дадим. Да подавитесь вы этим миллиардом долларов. Обойдёмся мы без вас", - заявил Лукашенко на пресс-конференции в понедельник.

"Только не лезьте в наш огород и не мешайте нам. Вы с нами ничего не сделаете. Мы знаем, что такое суверенитет и независимость. Ничего, даже если вы угробите президента, на что вы рассчитываете, уже поздно. Будет так, как надо для белорусского народа", - продолжил он.

Беларусь в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией.

Между тем летом прошлого года Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем".

В результате кредит МВФ не был выделен.

В настоящее время находящийся за пределами Беларуси координационный центр белорусской оппозиции - Народное антикризисное управление (НАУ) ведет активную кампанию, направленную на запрет предоставления Минску средств МВФ.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, МВФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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