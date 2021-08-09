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Дальнее зарубежье 09.08.2021 23:15

Миссия ООН призвала немедленно остановить насилие в Афганистане

Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию в Афганистане Дебора Лайонс обратилась к президенту республики Ашрафу Гани с призывом немедленно остановить насилие в стране.

"Сегодня было обращено внимание на предотвращение дальнейшего ужасного вреда афганскому гражданскому населению в результате нападений на города", - говорится в сообщении Миссии ООН.

Отмечается что "по мере того, как талибы (боевики движения "Талибан", запрещенного в РФ - ИФ) продолжают наступление на города в Афганистане, наблюдается шокирующий рост убийств и ранений".

"ООН призывает немедленно прекратить нападения. Афганские лидеры должны активизировать усилия, чтобы действовать солидарно, чтобы положить конец конфликту", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник вечером на сайте организации.

"Соседи Афганистана и страны региона могут сыграть жизненно важную роль. Они должны срочно продемонстрировать лидерство и конкретными действиями показать, что они могут игнорировать мелкие разногласия и действовать в интересах мира в Афганистане и предотвращать нестабильность во всем регионе", - подчеркивается в документе.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]