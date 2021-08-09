Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9989 RUR   0.0231 GBR   2.3578 TRY   0.197

Цена на нефть

06.08 $/bbl   WTI 68.28 -0.81 Brent 70.70 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2021 21:55

Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Движение "Талибан" взяло под контроль город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

По данным СМИ, это шестой город в Афганистане масштаба столицы провинции, захваченный талибами. В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

"Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", - заявил Самгани, уточнив, что теперь талибы полностью контролируют Айбак.

В свою очередь в "Талибане" подтвердили взятие Айбака, уточняют СМИ.

Тем временем "Талибан" объявил, что его бойцы вошли в Мазари-Шариф - крупнейший город на севере Афганистана. Однако эта информация не подтверждена.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан), город Талукан (провинция Тахар), город Сари-Пуль (столица одноименной провинции), город Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, НАСТУПЛЕНИЕ, УСПЕХИ


Похожие новости


ВВС Афганистана нанесли новую серию ударов по талибам на юге страны Талибы контролируют более половины территории Афганистана Талибы разрешили возобновить работу захваченного ими КПП на границе с Пакистаном Талибы контролируют от 70 до 80 с лишним процентов территории Афганистана - Лавров Талибы согласны на прекращение огня при условии отставки правительства Гани В Афганистане возможен силовой захват власти талибами в случае отсутствия продвижения в политическом процессе - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]