Талибы захватили столицу провинции Саманган - еще один, шестой, провинциальный центр Афганистана

Движение "Талибан" взяло под контроль город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на заместителя губернатора этой провинции Сефатуллу Самангани.

По данным СМИ, это шестой город в Афганистане масштаба столицы провинции, захваченный талибами. В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

"Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города", - заявил Самгани, уточнив, что теперь талибы полностью контролируют Айбак.

В свою очередь в "Талибане" подтвердили взятие Айбака, уточняют СМИ.

Тем временем "Талибан" объявил, что его бойцы вошли в Мазари-Шариф - крупнейший город на севере Афганистана. Однако эта информация не подтверждена.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило город Зарандж (столица провинции Нимроз), город Шибарган (столица провинции Джаузджан), город Талукан (провинция Тахар), город Сари-Пуль (столица одноименной провинции), город Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.