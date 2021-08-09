Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

Уже седьмой день подряд греческие пожарные пытаются сдержать распространение крупного природного пожара на греческом острове Эвбея, сообщает в понедельник Associated Press.

Смог от пожаров на острове достигает Афин, поскольку Эвбея расположена относительно недалеко от столицы Греции.

Природные пожары начались на Эвбее 3 августа, когда столбик термометра достиг там отметки в 45 градусов Цельсия.

Жаркое и сухое лето способствовало возникновению природных пожаров и в других регионах Греции, помощь которой оказывают пожарные и спасатели из более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока.

Несмотря на международную помощь, представители местных властей отмечают, что пожарных и спасателей все равно не хватает.

Кроме Греции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии, отмечает агентство.