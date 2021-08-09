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Дальнее зарубежье 09.08.2021 22:10

Природные пожары продолжаются на греческом острове Эвбея неподалеку от Афин

Уже седьмой день подряд греческие пожарные пытаются сдержать распространение крупного природного пожара на греческом острове Эвбея, сообщает в понедельник Associated Press.

Смог от пожаров на острове достигает Афин, поскольку Эвбея расположена относительно недалеко от столицы Греции.

Природные пожары начались на Эвбее 3 августа, когда столбик термометра достиг там отметки в 45 градусов Цельсия.

Жаркое и сухое лето способствовало возникновению природных пожаров и в других регионах Греции, помощь которой оказывают пожарные и спасатели из более чем 20 стран Европы и Ближнего Востока.

Несмотря на международную помощь, представители местных властей отмечают, что пожарных и спасателей все равно не хватает.

Кроме Греции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]