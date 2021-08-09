Шеф Пентагона намерен к середине сентября добиться обязательной вакцинации для всех военных

Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для всех служащих американских вооруженных сил, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на служебное письмо главы Минобороны США Ллойда Остина.

"Я буду добиваться одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября", - приводит агентство выдержки из обращения Ллойда к военным.

"Я без колебаний приму меры ранее или порекомендую президенту другой путь, если почувствую в этом необходимость", - указал Ллойд.

Как ожидается, документ опубликуют позднее в понедельник.

Помимо этого, Остин отметил, что в военных структурах будет несколько людей для того, чтобы подготовить и определить, какое количество вакцин необходимо армии и каким образом эта обязанность будет введена.

При этом в документе отмечается, что до вступления директивы в силу Пентагон будет следовать указу президента США Джо Байдена об ограничениях для любых федеральных работников, которые не прошли вакцинацию. В частности, не привитые должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Более того, для них ограничивают служебные поездки заграницу.

Как отмечается, американские военные, в зависимости от того, где они несут службу, согласно требованиям Пентагона, должны сделать до 17 различных прививок.

Как сообщает AP, ссылаясь на данные Пентагона, уже более одного миллиона военных прошли полную вакцинацию от коронавируса, около 237 тыс. получили как минимум одну дозу. В ВМС сообщили, что более 74% действующих моряков и резервистов сделали как минимум одну прививку от COVID-19. В ВВС более 65% действующих служащих и 60% резервистов частично прошли вакцинацию от коронавируса. Число привитых в армии США составляет около 50%.