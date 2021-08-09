ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в направлении Нахчывана.

"9 августа с 17:10 до 17:40 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики со своих позиций в поселке Араздейен Вединского района из различного типа стрелкового оружия",- отмечает ведомство.

По данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находятся под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минбороны.

Н.Аббасова