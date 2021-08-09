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Оборона 09.08.2021 23:05

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в направлении Нахчывана.

"9 августа с 17:10 до 17:40 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики со своих позиций в поселке Араздейен Вединского района из различного типа стрелкового оружия",- отмечает ведомство.

По данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находятся под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минбороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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