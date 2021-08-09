ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в направлении Нахчывана.
"9 августа с 17:10 до 17:40 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики со своих позиций в поселке Араздейен Вединского района из различного типа стрелкового оружия",- отмечает ведомство.
По данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находятся под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минбороны.
Н.Аббасова
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