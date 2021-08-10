Манат подорожал к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 августа ЦБА установил на уровне 1,9954 манат/1EUR ( 9 августа - 1,9989 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 августа остановил на уровне 0,0231 маната/1RUB.

Б.Рустамбеков