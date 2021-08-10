Минобороны Армении сообщило в визите главы ведомства Карапетяна в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению главы Минобороны России Сергея Шойгу во вторник отправился в Москву с рабочим визитом.
"Запланирована встреча глав Минобороны Армении и России, а также ряд других рабочих встреч", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
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