Минобороны Армении сообщило в визите главы ведомства Карапетяна в Москву

Министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению главы Минобороны России Сергея Шойгу во вторник отправился в Москву с рабочим визитом.

"Запланирована встреча глав Минобороны Армении и России, а также ряд других рабочих встреч", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.