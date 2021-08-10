Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9954 RUR   0.0231 GBR   2.3539 TRY   0.1964

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.08.2021 13:04

Глава МВД Литвы верит, что забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией реально поможет в борьбе с нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что заграждения на границе с Белоруссией будут возведены за год.

"Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, этот физический барьер можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила Билотайте на пресс-конференции во вторник.

Правительство во вторник направило в сейм новый проект закона о возведении барьера, который просить принять в особо срочном порядке.

По словам главы МВД, это позволит построить забор быстрее, так как будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будет обеспечена максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".

Заграждение на границе с Белоруссией будет состоять из двух частей - преграда из колючей проволоки "концертина" и установленный забор из металлической сетки.

По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

О готовности помочь Литве с колючей проволокой объявили Эстония и Украина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ЗАБОР


Похожие новости


ЕК выделит Литве 10 млн рублей на решение миграционного кризиса Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской - генпрокурор Литва в качестве ответного шага высылает из Вильнюса большинство белорусских дипломатов - МИД Помпео поблагодарил Литву за ее роль в ситуации с Белоруссией Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве, заявляют в Вильнюсе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]