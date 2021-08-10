Глава МВД Литвы верит, что забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией реально поможет в борьбе с нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что заграждения на границе с Белоруссией будут возведены за год.
"Без физического барьера у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, этот физический барьер можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила Билотайте на пресс-конференции во вторник.
Правительство во вторник направило в сейм новый проект закона о возведении барьера, который просить принять в особо срочном порядке.
По словам главы МВД, это позволит построить забор быстрее, так как будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будет обеспечена максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".
Заграждение на границе с Белоруссией будет состоять из двух частей - преграда из колючей проволоки "концертина" и установленный забор из металлической сетки.
По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство обойдется в 152 млн евро.
В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".
О готовности помочь Литве с колючей проволокой объявили Эстония и Украина.
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