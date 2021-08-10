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СНГ 10.08.2021 13:25

Экстрадированному из РФ бойцу смешанного стиля Кудину грозит в Белоруссии 3,5 года колонии - правозащитники

Прокурор запросил для бойца ММА, заслуженного мастера спорта Белоруссии Алексея Кудина, который был экстрадирован из России, наказание в виде трех с половиной лет колонии, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.

"Сегодня в суде Молодечненского района проходят прения сторон по делу спортсмена Алексея Кудина. Прокурор просит лишить его свободы на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима", - говорится в телеграм-канале "Весны".

Как сообщалось, в Молодечно 5 августа начался суд над Кудиным, который был экстрадирован из России 21 июля. Алексей обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения). Потерпевшими па делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

Спортсмен ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако, по информации правозащитников, с этим согласился только один потерпевший - Яндола. Другой потерпевший и прокурор выступили против, поэтому ходатайство не было удовлетворено.

Согласно материалам обвинения, Кудин во время акции протеста в Молодечно в августе 2020 года нанес удары Яндоле и Зорину.

Обвиняемый признал этот факт, однако сказал, что сделал это не умышленно, а в целях самообороны.

Кудин рассказал во время допроса, что не участвовал в акции протеста, а лишь наблюдал за ней с приятелем. Когда начался разгон, он не убегал, поскольку не считал, что совершал что-либо незаконное. Но когда на него начали наступать сотрудники силовых структур, то действовал машинально в целях самообороны.

Спортсмен был задержан 10 августа прошлого года в Молодечно. Две недели провел в Молодечненском РОВД и СИЗО в Жодино, затем его отпустили под домашний арест, а потом и под подписку о невыезде. 19 ноября должен был пройти суд, на который Кудин не явился, его объявили в розыск.

21 января Кудина задержали в Москве по запросу белорусских властей, позже было принято решение о его экстрадиции. Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию бойца. 25 июня Московский областной суд отказал в жалобе защитников на решение об экстрадиции, 21 июля спортсмена вывезли в Минск.

Кудин - белорусский боец ММА, заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год). Проходил службу в спецназе внутренних войск. Часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Его интересы представляло российское агентство.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]