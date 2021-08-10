В РФ минимальные с конца июня 21 тыс. 378 новых случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 378 случаев, и это минимальное значение с конца июня, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 тыс. 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 537 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Количество новых заболевших коронавирусом в РФ впервые с конца июня опустилось на уровень ниже 22 тыс. за сутки. Данные вторника по заболевшим на 782 случая меньше, чем накануне.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 792 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 61, в Санкт-Петербурге - 49. При этом в северной столице России впервые за лето выявлено наибольшее число заболевших за сутки среди всех регионов РФ - 1 тыс. 811.

В Москве - 1 тыс. 639 новых случаев, это минимальное значение с 7 апреля, после болезни выздоровели 3 тыс. 072 пациента.

По всей стране по выздоровлении за сутки были выписаны 18 тыс. 729 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 491 тыс. 288 случаев коронавирусной инфекции, 166 тыс. 442 умерших и 5 млн 788 тыс. 710 выписанных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 1 тыс. 309 новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Московской области, 537 - в Нижегородской области, 518 - в Свердловской области, 479 - в Ростовской области, 476 - в Пермском крае, 468 - в Воронежской области, 464 - в Красноярском крае, 449 - в Самарской области, 394 - в Крыму, 393 - в Иркутской области, 387 - в Омской области, 363 - в Челябинской области, 354 - в Оренбургской области, 335 - в Ставропольском крае, 329 - в Волгоградской области, 320 - в Хабаровском крае, 287 - в Астраханской области, 280 - в Тюменской области, 279 - в Коми, 274 - в Алтайском крае, 273 - в Башкирии, 272 - в Ульяновской области, 258 - в Забайкальском крае, 257 - в Краснодарском крае, 254 - в Приморском крае, 250 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Согласно данным оперштаба о смертности, 33 пациента скончались за сутки в Краснодарском крае, 32 - в Иркутской области, 29 - в Московской области, 27 - в Красноярском крае, 26 - в Ростовской области, по 25 - в Нижегородской области, Тюменской области, Челябинской области, 24 - в Свердловской области, по 23 - в Пензенской области, Пермском крае, 21 - в Самарской области, 20 - в Дагестане, 19 - в Саратовской области, 17 - в Ленинградской области, по 16 - в Крыму, Волгоградской области, Алтайском крае, 12 - в Новосибирской области. По 11 умерших в Удмуртии, Ставропольском крае. По 10 летальных случаев в Чувашии, Астраханской области, Брянской области. По девять - в Башкирии, Тверской области, Тульской области, Липецкой области. По восемь умерших в Вологодской области, Мурманской области. По семь летальных случаев зафиксировано в Чечне, Оренбургской области, Севастополе. По шесть - в Белгородской области, Воронежской области. По пять летальных случаев в Коми, Карачаево-Черкессии, Смоленской области, Ульяновской области, Курганской области, Кемеровской области, Владимирской области, Курской области. По четыре летальных исхода в Татарстане, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Омской области, Приморском крае. По три - в Калмыкии, Ингушетии, Бурятии, Тамбовской области, Ярославской области, Новгородской области, Сахалинской области, Ивановской области 3Калужской области, Орловской области, Рязанской области. По два - в Адыгее, Северной Осетии, Мордовии, Республике Алтай, Якутии, Кировской области, Магаданской области, Костромской области, Псковской области, Хабаровском крае. По одному - в Карелии, Марий Эл, Тыве.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено более 169,7 млн тестов на COVID-19, из них 304 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 258 тыс. 526 человек.