Международный Красный Крест призывает стороны афганского конфликта к сдержанности

Более 4 тыс. раненых приняли с 1 августа в Афганистане медицинские учреждения, работающие при поддержке Международного Комитета Красного Креста, сообщила во вторник пресс-служба гуманитарной организации.

Боевые действия в Кундузе, Лашкаргахе, Кандагаре и их пригородах, а также в других городах Афганистана усиливаются, и сотням тысяч мирных жителей угрожает опасность, отмечается в сообщении.

"Начиная с 1 августа 15 медицинских учреждений, работающих при поддержке МККК, оказали помощь 4042 раненым, что свидетельствует об ожесточенности последних столкновений", - указывает пресс-служба.

"Разрушаются дома, медработники и пациенты подвергаются огромной опасности, причиняется ущерб больницам, энергосистемам и объектам водоснабжения", - заявил глава делегации МККК в Афганистане Элуа Филлийоню.

"В городах применяется оружие взрывного типа: оно имеет неизбирательное действие, от чего страдает мирное население. Многим не остается ничего иного, кроме как спасаться бегством. Этому нужно положить конец", - подчеркнул он.

"МККК, обращаясь к обеим сторонам конфликта, призывает их немедленно проявить сдержанность. МККК также настаивает на необходимости оградить гражданских лиц и объекты жизненно важной инфраструктуры, такие как больницы, от нападений и любого сопутствующего ущерба, который может быть причинен вследствие боев в населенных пунктах", - подчеркивает пресс-служба международной гуманитарной организации.

МККК и Афганское общество Красного Полумесяца делают все, что в их силах, чтобы эвакуировать раненых и вывезти тела людей, погибших в ходе конфликта, отмечается в сообщении.

"Только за июль МККК помог почти 13 тысячам раненых по всей стране, а в текущем месяце, на фоне набирающих обороты боев в густонаселенных районах, эта цифра, скорее всего, только увеличится", - указывает пресс-служба.