За сутки на латвийско-белорусской границе задержали почти 200 нелегальных мигрантов

Ночью на латвийско-белорусской границе задержали 65 нелегальных иммигрантов, в целом за последние сутки - почти 200, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, перелает агентство BNS.
Пуятс отметил, что возможности центров размещения мигрантов почти исчерпаны, поэтому нарушители границы будут размещаться в палатках. Вначале палаточные городки планируют устанавливать вблизи объектов пограничной инфраструктуры, а после того, как правительство решит привлекать к разрешению кризиса самоуправления и Национальные вооруженные силы, палатки могут быть установлены и в других местах.
Начальник ГПО также рассказал, что мигранты из Белоруссии приходят большими группами, что свидетельствует об организованности этого процесса. Он отметил, что в группах бывает 30 и больше человек. Многие беженцы даже не понимают, что оказались в Латвии, так как думали, что попадут в Германию. Среди незаконно пересекающих границу много молодых мужчин и женщин с детьми, рассказал Пуятс.
Правительство Литвы планирует во вторник принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.
"От решения правительства зависит, какие права и полномочия будут предоставлены пограничной охране. ГПО определила свои потребности - это более активное противодействие в отношении нарушителей границы", - сказал Пуятс.
За предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек, сообщает BNS. Это в семь раз больше количества задержанных нарушителей за весь прошлый год.
Ранее с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии столкнулась Литва. Там с начала года задержали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".
Во вторник данные департамента статистики и Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) показали, что литовские пограничники вернули в Белоруссию почти 100 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в неразрешенных местах, ни один нелегальный мигрант не перешел в страну из соседней республики. Как сообщает агентство BNS, мигранты не попадают в Литву четвертые сутки подряд.
Сейм (парламент) Литвы во вторник соберется на внеочередную сессию, чтобы принять законы о пресечении возросших потоков нелегальной миграции. Одним пакетом планируется наделить более широкими полномочиями военных во время экстремальной ситуации, в другом пакете утверждается порядок возведения физического барьера на границе Литвы и Белоруссии.
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