Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9954 RUR   0.0231 GBR   2.3539 TRY   0.1964

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.08.2021 14:35

За сутки на латвийско-белорусской границе задержали почти 200 нелегальных мигрантов

Ночью на латвийско-белорусской границе задержали 65 нелегальных иммигрантов, в целом за последние сутки - почти 200, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, перелает агентство BNS.

Пуятс отметил, что возможности центров размещения мигрантов почти исчерпаны, поэтому нарушители границы будут размещаться в палатках. Вначале палаточные городки планируют устанавливать вблизи объектов пограничной инфраструктуры, а после того, как правительство решит привлекать к разрешению кризиса самоуправления и Национальные вооруженные силы, палатки могут быть установлены и в других местах.

Начальник ГПО также рассказал, что мигранты из Белоруссии приходят большими группами, что свидетельствует об организованности этого процесса. Он отметил, что в группах бывает 30 и больше человек. Многие беженцы даже не понимают, что оказались в Латвии, так как думали, что попадут в Германию. Среди незаконно пересекающих границу много молодых мужчин и женщин с детьми, рассказал Пуятс.

Правительство Литвы планирует во вторник принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе и расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

"От решения правительства зависит, какие права и полномочия будут предоставлены пограничной охране. ГПО определила свои потребности - это более активное противодействие в отношении нарушителей границы", - сказал Пуятс.

За предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек, сообщает BNS. Это в семь раз больше количества задержанных нарушителей за весь прошлый год.

Ранее с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии столкнулась Литва. Там с начала года задержали более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица этой республики назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".

Во вторник данные департамента статистики и Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) показали, что литовские пограничники вернули в Белоруссию почти 100 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в неразрешенных местах, ни один нелегальный мигрант не перешел в страну из соседней республики. Как сообщает агентство BNS, мигранты не попадают в Литву четвертые сутки подряд.

Сейм (парламент) Литвы во вторник соберется на внеочередную сессию, чтобы принять законы о пресечении возросших потоков нелегальной миграции. Одним пакетом планируется наделить более широкими полномочиями военных во время экстремальной ситуации, в другом пакете утверждается порядок возведения физического барьера на границе Литвы и Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИГРАНТЫ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Макей заявляет главе МИД Латвии о попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии Визит Лукашенко в Латвию ожидается 3 апреля Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]