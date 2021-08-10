Китай отзывает своего посла в Вильнюсе из-за литовской позиции по Тайваню

Китай отзывает своего посла в Вильнюсе, сообщило во вторник министерство иностранных дел Литвы.
МИД Литвы заявил, что министерство иностранных дел Китая информировало литовских коллег об отзыве своего посла в Вильнюсе для консультаций, объясняя это позицией Литвы в отношении Тайваня.
Китай предложил для консультаций отозвать и посла Литвы в Пекине.
МИД Литвы в связи с этим выразил сожаление и подчеркнул, что, уважая принцип единого Китая, настроен на расширение взаимовыгодных связей с Тайванем, как и со многими другими странами мира.
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