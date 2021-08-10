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Дальнее зарубежье 10.08.2021 15:13

Китай отзывает своего посла в Вильнюсе из-за литовской позиции по Тайваню

Китай отзывает своего посла в Вильнюсе, сообщило во вторник министерство иностранных дел Литвы.

МИД Литвы заявил, что министерство иностранных дел Китая информировало литовских коллег об отзыве своего посла в Вильнюсе для консультаций, объясняя это позицией Литвы в отношении Тайваня.

Китай предложил для консультаций отозвать и посла Литвы в Пекине.

МИД Литвы в связи с этим выразил сожаление и подчеркнул, что, уважая принцип единого Китая, настроен на расширение взаимовыгодных связей с Тайванем, как и со многими другими странами мира.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИТВА, КИТАЙ, ПОСОЛ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]