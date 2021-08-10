Структура Latvenergo построит в Литве два парка солнечных электростанций на 9,4 МВт

Предприятие Elektrum Lietuva, входящее в энергетический концерн Latvenergo, инвестирует 6 млн евро в строительство еще двух парков солнечных электростанций на западе Литвы, сообщила компания.

Планируется, что работы начнутся осенью этого года, а завершатся весной 2022 года.

Как отметил директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига, в парке СЭС в Клайпедском районе, который начал работу в марте, уже продано 1,3 МВт при общей мощности 1,5 МВт.

Руководитель компании уточнил, что мощности новых парков будут в несколько раз выше первого: мощность парка в Клайпедском районе составит 5 МВт, объем инвестиций - около 3 млн евро, а в объект в Радвилишском районе мощностью 4,4 МВт будет вложено 2,6 млн евро.

Материнская компания AS Latvenergo осуществляет производство и продажу электроэнергии и тепла, а также продажи природного газа. Дочернее Sadales tikls обеспечивает электроснабжение потребителей. В Эстонии электроэнергией и природным газом торгует Elektrum Eesti OU, в Литве - Elektrum Lietuva UAB. Еще одна структура концерна - Energijas publiskais tirgusotajs - осуществляет администрирование обязательных закупок электроэнергии (государственный механизм поддержки производителей электроэнергии). Liepajas energija (51%) обеспечивает производство и поставку тепловой энергии в городе Лиепая. Latvenergo также владеет долей в пенсионном фонде Pirmais Slegtais Pensiju Fonds (46,3%).