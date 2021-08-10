Глава Росприроднадзора: авария на терминале КТК вызвана обычной халатностью

Авария на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) связана с обычной халатностью, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Авария, которая произошла в эти выходные, достаточно знаковая. Произошла она в результате простых халатных действий, здесь не было сбоя оборудования или нештатной ситуации. Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями, и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря. Компания заявляет и пока цифры малы - от 1 тонны нефти до 50 тонн, сейчас мы проверяем деятельность оборудования и надеемся получить именно учетные данные по тем параметрам оборудования, которые нам предоставят. Но мы не имеем доступа к этим системам учета, поэтому надеемся на добросовестность компании. Измерить же пленку, которая растеклась по акватории моря, фактически выделив оттуда вещество, это достаточно серьезная и долгая работа, я думаю, мы будем недели три это делать", - отметила Радионова.

Как сообщалось, 7 августа в 16:49 мск на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ N 1) танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) произошел выход нефти. По данным консорциума, причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства.

Поставщиком данного оборудования является компания Imodco (Монако), указал консорциум.

Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Разлив нефти был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря, сообщает консорциум. Для замеров состояния воды и воздуха привлечены независимые лаборатории, которые осуществляют отбор проб в территориях, прилегающих к морскому терминалу, уточняет КТК.

Площадь разлива составила около 200 кв. метров, объём - порядка 12 куб. м.

На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка сырья на Морском терминале КТК была временно остановлена. Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в компании создана специальная комиссия.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX: TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Как сообщалось, в марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани ООО "Ламналко" на дочернюю структуру "Транснефти" - "АО "Транснефть-Сервис".

В пресс-службе КТК тогда поясняли, что "Транснефть-Сервис" была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с "Ламналко" и "действующими в КТК процедурами".

"Ламналко" входит в международную группу Smit Lamnalco, созданную голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии. Компания работала для КТК порядка 10 лет. В феврале "Ламналко" отказалась выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять "Транснефть-Сервис".