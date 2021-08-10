Вооруженные силы РФ за первое полугодие получили более 200 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"Вооружённые силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", - заявил министр.

По его словам, в войска поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций и дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

"В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого", - добавил Шойгу.