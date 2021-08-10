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СНГ 10.08.2021 17:12

Шойгу сообщил о поступлении в войска партии "Бастионов" и 12 РЛС

Вооруженные силы РФ за первое полугодие получили более 200 единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"Вооружённые силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", - заявил министр.

По его словам, в войска поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций и дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

"В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого", - добавил Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]