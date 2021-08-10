Предварительным условием для диалога с Минском является прекращение потока мигрантов - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у республики есть предварительные условия для возобновления диалога с Белоруссией, передает агентство BNS.

"У нас есть предварительные условия. Даже не для диалога, а просто одно предварительное условие - прекратить потоки мигрантов", - сказал Ландсбергис во вторник. Так он прокомментировал сделанное в понедельник заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск готов к возобновлению диалога с Вильнюсом, но без предварительных условий.

Также глава МИД Литвы заявил, что Лукашенко "должен уйти и организовать новые выборы" в своей стране. "Но об этом мы позже можем поговорить", - добавил министр.

В последнее время Литва столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В республику с начала года попали более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

В понедельник Лукашенко заявил на пресс-конференции, что может "очень скоро" покинуть пост президента. Ландсбергис заявил, что сомневается в искренности такого заявления.

"Если это то, о чем говорит белорусская оппозиция - уйти и организовать новые, признанные в мире выборы, тогда это понятно, но если это имитационный уход - переход на должность председателя какого-нибудь совета с сохранением таким образом де-факто контроля над страной, то это не уход", - отметил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что Евросоюз придерживается позиции: "пока Лукашенко у власти, мы его не признаем".