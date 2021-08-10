В Индии выявили наименьшее число новых случаев заражения COVID-19 за почти пять месяцев

В Индии выявили за последние сутки 28 204 случаев заражения коронавирусом COVID-19, это наименьшее число выявленных случаев COVID-19 за 147 дней, сообщает во вторник индийское издание The Indian Express.

Согласно информации министерства здравоохранения, в Индии выявили наименьшее число ежедневных случаев COVID-19 с 16 марта.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 373 смертей от заболевания.

В стране как минимум одну дозу вакцины получило более 510 млн человек. Шесть из десяти доз вакцины за последние три недели делались в сельской местности.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано почти 32 млн случаев заражения коронавирусом и более 428 тыс. смертей от заболевания. Страна является второй по общему числу случаев COVID-19 в мире.