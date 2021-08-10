Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9954 RUR   0.0231 GBR   2.3539 TRY   0.1964

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 10.08.2021 18:10

В Индии выявили наименьшее число новых случаев заражения COVID-19 за почти пять месяцев

В Индии выявили за последние сутки 28 204 случаев заражения коронавирусом COVID-19, это наименьшее число выявленных случаев COVID-19 за 147 дней, сообщает во вторник индийское издание The Indian Express.

Согласно информации министерства здравоохранения, в Индии выявили наименьшее число ежедневных случаев COVID-19 с 16 марта.

Также за последние 24 часа было зафиксировано 373 смертей от заболевания.

В стране как минимум одну дозу вакцины получило более 510 млн человек. Шесть из десяти доз вакцины за последние три недели делались в сельской местности.

За весь период пандемии в Индии было зафиксировано почти 32 млн случаев заражения коронавирусом и более 428 тыс. смертей от заболевания. Страна является второй по общему числу случаев COVID-19 в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Индии вследствие пандемии COVID-19 могли скончаться миллионы жителей - исследование Все взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 В Индии обнаружили новый штамм коронавируса Заболеваемость COVID-19 в Индии упала до двухмесячного минимума, в ряде штатов ослабляют ограничения В Индии зафиксирован наименьший прирост случаев COVID-19 за последние 2 месяца В Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]