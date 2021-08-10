Сухопутные войска и ВДВ получили за полгода почти 140 единиц новой и отремонтированной бронетанковой техники, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В интересах сухопутных и воздушно-десантных войск поставлены 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", - заявил Криворучко во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции.
Он отметил, что также поставлены 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей, 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.
В свою очередь исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин сообщил, что "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц".
По словам исполнительного директора "Курганского машиностроительного завода" Петра Тюкова, в войска также поступили 60 боевых машин пехоты БМП-3.
Кроме того, "Уралтрансмаш" передал 7 единиц 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19М2 в арсенал хранения ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа, сказал гендиректор завода Дмитрий Семизоров.
"Во втором квартале 2021 года осуществлена поставка противотанковых управляемых ракет "Корнет" и "Атака" в количестве 950 единиц и 33 модернизированных 12,7-миллиметровых армейских снайперских крупнокалиберных винтовок "Корд-М", - сообщил и.о. гендиректора завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.
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