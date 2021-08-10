Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9954 RUR   0.0231 GBR   2.3539 TRY   0.1964

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.08.2021 18:30

Армия России за полгода получила почти 140 единиц бронетехники, включая танки Т-90М "Прорыв"

Сухопутные войска и ВДВ получили за полгода почти 140 единиц новой и отремонтированной бронетанковой техники, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах сухопутных и воздушно-десантных войск поставлены 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", - заявил Криворучко во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Он отметил, что также поставлены 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей, 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

В свою очередь исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир Рощупкин сообщил, что "впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки в количестве 26 единиц".

По словам исполнительного директора "Курганского машиностроительного завода" Петра Тюкова, в войска также поступили 60 боевых машин пехоты БМП-3.

Кроме того, "Уралтрансмаш" передал 7 единиц 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19М2 в арсенал хранения ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа, сказал гендиректор завода Дмитрий Семизоров.

"Во втором квартале 2021 года осуществлена поставка противотанковых управляемых ракет "Корнет" и "Атака" в количестве 950 единиц и 33 модернизированных 12,7-миллиметровых армейских снайперских крупнокалиберных винтовок "Корд-М", - сообщил и.о. гендиректора завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, БРОНЕТЕХНИКА, ТАНКИ


Похожие новости


Российская армия начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга и Северного Кавказа Шойгу ожидает завершения работы по ударному беспилотнику "Охотник" к 2022 году Вице-премьер Борисов сообщил о разработке для ВС РФ новой техники радиоэлектронной борьбы Вооруженные силы РФ начнут получать невидимую для радаров авиабомбу "Дрель" в этом году - Борисов Минобороны РФ создаст новую систему радиоэлектронной борьбы Ереван обсуждает с Москвой создание на юге Армении опорного пункта 102-й российской военной базы - Пашинян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]