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СНГ 10.08.2021 18:49

Шойгу поручил увеличить дальность ракет "Вихрь" до 12 км

Дальность авиационных ракет "Вихрь" нужно увеличить до 12 км, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции и.о. гендиректора концерна "Калашников" Андрей Семенов доложил, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых ракет "Вихрь-1".

Со своей стороны Шойгу поручил довести дальность поражения этих ракет "до 10, а потом и до 12 км".

Как сообщал "Интерфакс", обновленная ракета "Вихрь" уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор".

"В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик (ТТХ) ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок", - сказали в пресс-службе "Калашникова".

Кроме того, компания ведет работы по адаптации этих ракет для применения на ударных дронах "Орион", а также вертолетах Ми-28НЭ и Ми-35П.

По данным "Калашникова", управляемая ракета "Вихрь" способна поражать цели на расстоянии до 10 километров, её скорость - более 600 метров в секунду. "Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой", - отметил разработчик.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАКЕТА, ДАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]