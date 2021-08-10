Дальность авиационных ракет "Вихрь" нужно увеличить до 12 км, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции и.о. гендиректора концерна "Калашников" Андрей Семенов доложил, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых ракет "Вихрь-1".
Со своей стороны Шойгу поручил довести дальность поражения этих ракет "до 10, а потом и до 12 км".
Как сообщал "Интерфакс", обновленная ракета "Вихрь" уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 "Аллигатор".
"В рамках проведенных доработок была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете. Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения тактико-технических характеристик (ТТХ) ракеты. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок", - сказали в пресс-службе "Калашникова".
Кроме того, компания ведет работы по адаптации этих ракет для применения на ударных дронах "Орион", а также вертолетах Ми-28НЭ и Ми-35П.
По данным "Калашникова", управляемая ракета "Вихрь" способна поражать цели на расстоянии до 10 километров, её скорость - более 600 метров в секунду. "Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой", - отметил разработчик.
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