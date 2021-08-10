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СНГ 10.08.2021 19:10

Росфинмониторинг внес блогера Хованского в перечень террористов и экстремистов

Видеоблогер Юрий Хованский включен в реестр российских физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Имя Хованского появилось в соответствующем перечне Росфинмониторинга.

В настоящий момент Хованский по решению Куйбышевского районного суда Петербурга находится под стражей по делу об оправдании терроризма. По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года он исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал исполненное произведение "ужасной ошибкой".

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, БЛОГЕР, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]