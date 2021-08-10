Росфинмониторинг внес блогера Хованского в перечень террористов и экстремистов

Видеоблогер Юрий Хованский включен в реестр российских физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Имя Хованского появилось в соответствующем перечне Росфинмониторинга.

В настоящий момент Хованский по решению Куйбышевского районного суда Петербурга находится под стражей по делу об оправдании терроризма. По данным следствия, не позднее 3 июля 2020 года он исполнил песню с публичными призывами к террористической деятельности, оправданием терроризма и его пропагандой. Композиция была обнародована в интернете неизвестным.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о песне, в которой упоминаются чеченские боевики и теракт на Дубровке в 2002 году. Хованский сообщал, что не исполнял ее публично, принес извинения и назвал исполненное произведение "ужасной ошибкой".