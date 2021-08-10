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Регион 10.08.2021 15:10

Вице-премьер Украины выступил за размещение американских подразделений на территории страны

На Украине необходимо развернуть силы ПВО, законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал Резников по результатам встречи с руководителем Jamestown Foundation (внесен Минюстом РФ в реестр нежелательных на территории России) Гленом Говардом.

Он подчеркнул, что РФ "уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала". "Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы", - отметил вице-премьер Украины.

То же самое сейчас, по его словам, происходит с проектом "Северный поток 2". "Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Так же под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии - это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы - тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж. Я убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска", - подчеркнул Резников.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ВОЕННЫЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]