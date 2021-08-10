MIDA планирует строительство ЖК в Лянкаране

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана приступило к реализации проекта строительства комплекса социального жилья в Лянкаране.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, новый комплекс будет построен на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.
На начальном этапе на указанной территории будут проведены инженерно-геологические и геофизические исследования для проектирования жилых домов нового ЖК.
Для проведения данных работ MIDA подписало контракт с "Menzil Kicik Muassesi", выбранного на конкурсной основе. Стоимость договора - 15,104 тыс. манатов.
MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и одного ЖК в Гяндже.
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