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Социум 10.08.2021 15:11

MIDA планирует строительство ЖК в Лянкаране

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана приступило к реализации проекта строительства комплекса социального жилья в Лянкаране.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, новый комплекс будет построен на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.

На начальном этапе на указанной территории будут проведены инженерно-геологические и геофизические исследования для проектирования жилых домов нового ЖК.

Для проведения данных работ MIDA подписало контракт с "Menzil Kicik Muassesi", выбранного на конкурсной основе. Стоимость договора - 15,104 тыс. манатов.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и одного ЖК в Гяндже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, ЖК, ЛЯНКАРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]