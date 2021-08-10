Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $70,08 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 составляет $70,08 за баррель, что на $1,04 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $67,71 за баррель, что на $1,23 (1,85%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Между тем подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Хотя нефтяной рынок сейчас более сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, чем он был на протяжении большей части 2020 года, опасения относительно новых ограничений на передвижение и замедления темпов экономического роста толкают цены вниз, говорят аналитики.

Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.