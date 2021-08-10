Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9954 RUR   0.0231 GBR   2.3539 TRY   0.1964

Цена на нефть

09.08 $/bbl   WTI 66.48 -1.80 Brent 69.04 -1.66

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.08.2021 15:16

Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $70,08 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 составляет $70,08 за баррель, что на $1,04 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $67,71 за баррель, что на $1,23 (1,85%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Между тем подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19.

Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Хотя нефтяной рынок сейчас более сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, чем он был на протяжении большей части 2020 года, опасения относительно новых ограничений на передвижение и замедления темпов экономического роста толкают цены вниз, говорят аналитики.

Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дорожает после падения накануне, Brent - $69,4 за баррель Нефть немного замедлила падение, Brent торгуется на уровне $68,93 за баррель Цены на нефть теряют более 3,5%, Brent - $68,19 за баррель Нефть дешевеет, Brent - $69,46 за баррель Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель Цены на нефть ускорили рост, но могут показать самое резкое недельное падение за 4 месяца, Brent - $72,20 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]