Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $70,08 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 составляет $70,08 за баррель, что на $1,04 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $67,71 за баррель, что на $1,23 (1,85%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Падение цен на Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.
Между тем подъем котировок во вторник ограничивают опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19.
Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания распространения штамма коронавируса "дельта" ослабит мировую экономику и подорвет спрос на топливо, пишет Dow Jones. Хотя нефтяной рынок сейчас более сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, чем он был на протяжении большей части 2020 года, опасения относительно новых ограничений на передвижение и замедления темпов экономического роста толкают цены вниз, говорят аналитики.
Особую озабоченность участников рынка вызывает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.
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