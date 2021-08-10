Затраты на Олимпиаду в Токио могут в четыре раза превысить изначально предполагаемую сумму

Затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио могут оцениваться в почти $30 млрд, пишет во вторник газета "Фигаро" со ссылкой на исследование MoneyTransfers.com на основе данных компании Statista и Всемирного банка.
Согласно этому исследованию, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса общая сумма, затраченная на Олимпиаду, может составить $28 млрд.
Издание отмечает, что это сумма в четыре раза выше, чем предполагалось изначально: организаторы в 2013 году рассчитывали потратить $7,3 млрд.
Указывается, что Игры в Токио могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.
Между тем, согласно подсчетам университета Оксфорда, суммарная стоимость Олимпиады была все же ниже - около 20 млрд евро.
"Фигаро" также пишет, что за время проведения Олимпийских игр в 20-м веке, расходы на организацию всегда превышали изначально планируемый бюджет. Так, в 2021 году издание The Economist сообщало, что расходы в среднем на 175% превышают первичные оценки расходов. В Рио-де-Жанейро в 2016 году организаторы потратили на 325% больше средств, чем планировалось.
Как отмечает газета, организаторы Игр в Париже, которые должны пройти в 2024 году, рассчитывали изначальный бюджет в 6,8 млрд евро. Однако сумма может увеличиться. В частности, уже принято решение выделить дополнительные 100 млн евро на безопасность в условиях кризиса в области здравоохранения.
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