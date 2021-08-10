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Спорт 10.08.2021 17:03

Затраты на Олимпиаду в Токио могут в четыре раза превысить изначально предполагаемую сумму

Затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио могут оцениваться в почти $30 млрд, пишет во вторник газета "Фигаро" со ссылкой на исследование MoneyTransfers.com на основе данных компании Statista и Всемирного банка.

Согласно этому исследованию, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса общая сумма, затраченная на Олимпиаду, может составить $28 млрд.

Издание отмечает, что это сумма в четыре раза выше, чем предполагалось изначально: организаторы в 2013 году рассчитывали потратить $7,3 млрд.

Указывается, что Игры в Токио могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпиад.

Между тем, согласно подсчетам университета Оксфорда, суммарная стоимость Олимпиады была все же ниже - около 20 млрд евро.

"Фигаро" также пишет, что за время проведения Олимпийских игр в 20-м веке, расходы на организацию всегда превышали изначально планируемый бюджет. Так, в 2021 году издание The Economist сообщало, что расходы в среднем на 175% превышают первичные оценки расходов. В Рио-де-Жанейро в 2016 году организаторы потратили на 325% больше средств, чем планировалось.

Как отмечает газета, организаторы Игр в Париже, которые должны пройти в 2024 году, рассчитывали изначальный бюджет в 6,8 млрд евро. Однако сумма может увеличиться. В частности, уже принято решение выделить дополнительные 100 млн евро на безопасность в условиях кризиса в области здравоохранения.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]