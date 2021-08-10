Танковые и механизированные подразделения Отдельной общевойсковой армии приступили к активным учениям

Танковые и механизированные соединения Отдельной общевойсковой армии начали новый учебный период с активных учений, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Основное внимание в ходе учений уделено приобретению экипажами бронетехники боевого опыта, полученного в ходе 44-дневной войны", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, в ходе учений повышается квалификация личного состава по управлению танками, БМП и БТР в ходе боевых действий, отрабатывается вождение бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий на местности, а также проводятся различные маневры и стрельбы.

Э.Шефиев