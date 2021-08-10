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Оборона 10.08.2021 17:08

Танковые и механизированные подразделения Отдельной общевойсковой армии приступили к активным учениям

Танковые и механизированные соединения Отдельной общевойсковой армии начали новый учебный период с активных учений, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Основное внимание в ходе учений уделено приобретению экипажами бронетехники боевого опыта, полученного в ходе 44-дневной войны", - отмечает оборонное ведомство.

По информации Минобороны, в ходе учений повышается квалификация личного состава по управлению танками, БМП и БТР в ходе боевых действий, отрабатывается вождение бронетехники с преодолением естественных и искусственных препятствий на местности, а также проводятся различные маневры и стрельбы.

Э.Шефиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]