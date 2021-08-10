Талибы захватили важные объекты в столице провинции Фарах на границе с Ираном - ТВ

Боевики движения "Талибан" во вторник взяли под контроль ключевые объекты города Фарах - столицы одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, талибы захватили в том числе комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Накануне движение "Талибан" захватило город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило еще пять административных центров - Зарандж (столица провинции Нимроз), Шиберган (столица провинции Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.