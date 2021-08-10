Власти Азербайджана на восстановление инфраструктуры Карабаха в I полугодии направили около $219 млн госинвестиций

Госинвестиции на восстановление территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, за январь-июнь текущего года составили 372,1 млн манатов ($218,9 млн по текущему курсу).
"Для обеспечения "большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, и на реконструкцию и восстановление городов и сел в Карабахе в первом полугодии 2021 года из госбюджета Азербайджана было направлено 372,1 млн манатов. Это составило 16,9% всех предусмотренных на этот год госинвестиций на указанные цели", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.
В ведомстве также сообщили, что в целом на восстановление инфраструктуры в Карабахе госинвестиции на текущий год предусмотрены в размере 2,2 млрд манатов ($1 млрд 294 млн -ИФ).
Н.Аббасова
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