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Карабах 10.08.2021 17:33

Власти Азербайджана на восстановление инфраструктуры Карабаха в I полугодии направили около $219 млн госинвестиций

Госинвестиции на восстановление территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, за январь-июнь текущего года составили 372,1 млн манатов ($218,9 млн по текущему курсу).

"Для обеспечения "большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории, и на реконструкцию и восстановление городов и сел в Карабахе в первом полугодии 2021 года из госбюджета Азербайджана было направлено 372,1 млн манатов. Это составило 16,9% всех предусмотренных на этот год госинвестиций на указанные цели", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

В ведомстве также сообщили, что в целом на восстановление инфраструктуры в Карабахе госинвестиции на текущий год предусмотрены в размере 2,2 млрд манатов ($1 млрд 294 млн -ИФ).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАРАБАХ, ИНФРАСТУКТУРА, ГОСИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]