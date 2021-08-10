На юге Грузии произошло пятое за последние три дня землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло во вторник на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 16:34 по тбилисскому времени (15:34 мск) в регионе Квемо Картли, в 24 км к западу от города Дманиси, близ села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 5 км.

Это уже пятое в течение последних трех дней землетрясение, которое произошло в этом регионе, почти в том же месте магнитудами от 3,9 до 3,2.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.