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Происшествия 10.08.2021 17:42

На юге Грузии произошло пятое за последние три дня землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло во вторник на юге Грузии, примерно в 100 км от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 16:34 по тбилисскому времени (15:34 мск) в регионе Квемо Картли, в 24 км к западу от города Дманиси, близ села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 5 км.

Это уже пятое в течение последних трех дней землетрясение, которое произошло в этом регионе, почти в том же месте магнитудами от 3,9 до 3,2.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]