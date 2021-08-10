ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле позиций азербайджанской армии в направлении Нахчывана.
"10 августа в дневное время вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики со своих позиций в поселке Араздейен Вединского района из различного типа стрелкового оружия",- отмечает ведомство.
По данным ведомства, среди личного состава азербайджанской армии потерь нет.
"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находятся под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщает Минбороны
Б.Рустамбеков
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