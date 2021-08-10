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ТЭК 10.08.2021 19:24

Нефть уверенно дорожает после падения цен накануне, Brent - $70,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно повышаются в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,9 за баррель, что на $1,86 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,65 за баррель, что на $2,17 (3,26%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В понедельник падение цен на Brent и WTI достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.

Растущий спрос на нефть в Европе и США затмевает опасения по поводу увеличения числа новых заболеваний коронавирусом в странах Азии, оказавшие давление на рынок днем ранее.

Между тем снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, остается поводом для беспокойства.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики КНР, поскольку китайские власти были вынуждены ввести карантинные ограничения для сдерживания новой волны COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП страны в третьем квартале текущего года увеличится на 2,3%, а по итогам всего года - на 8,3%. Ранее ожидалось, что темпы роста составят соответственно 5,8% и 8,6%.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Также в центре внимания участников рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут опубликованы в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]