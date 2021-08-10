Нефть уверенно дорожает после падения цен накануне, Brent - $70,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно повышаются в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,9 за баррель, что на $1,86 (2,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,65 за баррель, что на $2,17 (3,26%) выше итогового значения предыдущей сессии.
В понедельник падение цен на Brent и WTI достигало более 4%, обе марки завершили торги на минимальных уровнях с 19 июля, по данным MarketWatch.
Растущий спрос на нефть в Европе и США затмевает опасения по поводу увеличения числа новых заболеваний коронавирусом в странах Азии, оказавшие давление на рынок днем ранее.
Между тем снижение спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, остается поводом для беспокойства.
Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики КНР, поскольку китайские власти были вынуждены ввести карантинные ограничения для сдерживания новой волны COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП страны в третьем квартале текущего года увеличится на 2,3%, а по итогам всего года - на 8,3%. Ранее ожидалось, что темпы роста составят соответственно 5,8% и 8,6%.
На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.
Также в центре внимания участников рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут опубликованы в четверг.
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