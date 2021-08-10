США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72/барр. - EIA

Минэнерго США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

Одновременно министерство понизило средний прогноз цены Brent на 2022 год до $66 за баррель.

До этого управление повышало прогноз средней цены Brent на 2021г до $68,8 с $65,2/барр., прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.