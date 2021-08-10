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ТЭК 10.08.2021 20:30

США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72/барр. - EIA

Минэнерго США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

Одновременно министерство понизило средний прогноз цены Brent на 2022 год до $66 за баррель.

До этого управление повышало прогноз средней цены Brent на 2021г до $68,8 с $65,2/барр., прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]