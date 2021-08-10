США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72/барр. - EIA

Минэнерго США ожидают сохранения цены на нефть до ноября на уровне $72 за баррель, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).
Одновременно министерство понизило средний прогноз цены Brent на 2022 год до $66 за баррель.
До этого управление повышало прогноз средней цены Brent на 2021г до $68,8 с $65,2/барр., прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана
В Баку прибыл новый глава представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Власти Азербайджана на восстановление инфраструктуры Карабаха в I полугодии направили около $219 млн госинвестиций
Полностью привились от коронавируса более 75% взрослых британцев
Затраты на Олимпиаду в Токио могут в четыре раза превысить изначально предполагаемую сумму и достигнуть $28 млрд - СМИ
В Белоруссии за сутки выявили почти 750 случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
Правительство ФРГ создаст фонд для помощи пострадавшим от наводнений с капиталом в 30 млрд евро
ЕС не решает на союзном уровне вопросов о возврате беженцев, это компетенция государств-членов - ЕК
Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке на фоне скандала с домогательствами
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank дарит Турции почти 6000 саженцев деревьев
Благодаря установке более 50-ти базовых станций Nar еще более расширил свою сеть
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог